Арсланбек Айткулов неудачно выступил на турнире в Тбилиси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Арсланбек Айткулов (1320-е место в рейтинге ATP) неудачно выступил на турнире в Тбилиси (Грузия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге он встретился с израильтянином Орелом Кимхи (728-е место) и смог взять у него лишь один гейм, получив «баранку» в первом сете — 0:6, 1:6. Следующим соперником Кимхи станет серб Борис Бутулия (798-е место).

Ранее в квалификации Айткулов победил двух теннисистов, не имеющих рейтинга — грузина Александра Швангирадзе — 6:2, 6:2 — и израильтянина Офера Хакоэна — 6:3, 6:1. Добавим, что призовой фонд турнира в Тбилиси составляет 15 000 долларов.