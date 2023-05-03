Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Арсланбек Айткулов неудачно выступил на турнире в Тбилиси

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Мая 2023, 10:14
Арсланбек Айткулов неудачно выступил на турнире в Тбилиси Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Арсланбек Айткулов (1320-е место в рейтинге ATP) неудачно выступил на турнире в Тбилиси (Грузия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге он встретился с израильтянином Орелом Кимхи (728-е место) и смог взять у него лишь один гейм, получив «баранку» в первом сете — 0:6, 1:6. Следующим соперником Кимхи станет серб Борис Бутулия (798-е место).

Ранее в квалификации Айткулов победил двух теннисистов, не имеющих рейтинга — грузина Александра Швангирадзе — 6:2, 6:2 — и израильтянина Офера Хакоэна — 6:3, 6:1. Добавим, что призовой фонд турнира в Тбилиси составляет 15 000 долларов.


Спорт   Теннис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Задержан экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов
Задержан экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов
Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
Движение 11 автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение 11 автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш
Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
Движение по автобусным полосам для автомобилистов: в Астане стартовало онлайн-голосование
Движение по автобусным полосам для автомобилистов: в Астане стартовало онлайн-голосование
Хищение почти в миллиард: Глава управления образования уволилась после задержания главбуха в Талдыкоргане
Хищение почти в миллиард: Глава управления образования уволилась после задержания главбуха в Талдыкоргане
Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
Изменен состав правления нацкомпании «КазМунайГаз»
Изменен состав правления нацкомпании «КазМунайГаз»