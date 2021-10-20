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Аршалынцы отстояли через суд урочище с растениями и птицами из Красной книги

Автор:  
Оксана Матасова
20 Октября 2021, 22:43
Аршалынцы отстояли через суд урочище с растениями и птицами из Красной книги

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ – Местечко, в котором можно найти растения и птиц, занесенных в Красную книгу РК, через суд отстояли жители Аршалынского района у компании, которая собиралась добывать в урочище строительный камень, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Частная компания планировала разработку и добычу строительного камня в селе Вячеславское Аршалынского района Акмолинской области в местности, называемой Басакина балка.

«Для получения разрешения компанией проведены общественные слушания в форме открытого собрания по плану горных работ месторождения строительного камня и получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Кроме того, компании выдана лицензия о предоставлении права на добычу строительного камня», - рассказал судья Аршалынского районного суда Акмолинской области Ержан Кумисбеков.

Однако неравнодушные жители Аршалынского района обратились в суд с иском и просили признать проведенные общественные слушания незаконными, поскольку они были проведены с нарушениями.

«Люди подали иск, ведь Басакина балка для жителей района имеет ценность, поскольку в урочище Коныр-Адыр (в народе «Басакина Балка») есть растения и птицы, занесенные в Красную книгу Казахстана, которые составляют уникальный природный ресурс края. Кроме того, в урочище есть природные чистейшие подземные родники, вода в которых не уступает по своему составу минеральным водам, а само оно расположено в непосредственной близости к важному стратегическому объекту, а именно Вячеславскому водохранилищу, которое снабжает питьевой водой столицу», - пояснил судья.

Аршалынский районный суд рассмотрел дело и установил нарушения по проведению общественных слушаний, поскольку заинтересованная общественность не была извещена, то есть жителей района лишили возможности высказать свое мнение.

«По результатам рассмотрения суд постановил признать решение в протоколе общественных слушаний по плану горных работ месторождения строительного камня недействительным, и общественные слушания были признаны несостоявшимися», - добавил Е. Кумисбеков.



Акмолинская область   Экология   Судебный процесс   Общество  
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