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    18:11, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Арсеналы с оружием в 6 разных местах выявили за сутки жамбылские полицейские

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    Фото: polisia.kz
    Арсеналы с оружием в 6 разных местах выявили за сутки жамбылские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Стражами порядка были изъяты боевой пистолет ПСМ, похищенный со склада ДП, одноствольные гладкоствольные охотничьи ружья ТОЗ-Б и ИЖ-18, двуствольное охотничье ружье, 148 патронов различного калибра и специальные средства.

    Также в ряде районов при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были выявлены арсеналы оружия в местах, отдаленных от населенных пунктов.

    Среди найденного оружия были двуствольная винтовка, обрезы одноствольных охотничьих ружей ИЖ-17 и ИЖ-27, пневматический и травматический пистолеты, спортивный револьвер-пистолет, а также 94 патрона различного калибра.

    По данным фактам начаты досудебные расследования по частям 3 и 4 статьи 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

    Назначены соответствующие экспертизы.


    Теги:
    полиция Жамбылская область Видео Криминал Закон и право
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