Арсеналы и базы боеприпасов планируют отнести к зонам с особыми условиями пользования землей – Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель пресс-службы Министерства обороны РК Данияр Альжанов прокомментировал нормативные акты по запретным зонам и запретным районам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этой связи Д. Альжанов рассказал, как согласно законопроекту будет расширено понятие запретных зон.

«Речь идет о комплексе мер по обеспечению безопасности населения, в том числе проживающего вблизи военных объектов. Наши предложения включают в себя:

- отнести арсеналы, базы и склады к зонам с особыми условиями пользования землей;

- расширение самого понятия «запретный район»;

- установление размеров запретных зон и запретных районов в зависимости от видов, типов и объемов хранящихся боеприпасов;

- рассчитывать размеры запретных зон и районов совместно с МВД, МИИР, МСХ и акиматами;

- поднятие статуса правил установления запретных зон и районов и наделение Правительства компетенцией по их утверждению;

- усиление ответственности местных исполнительных органов за соблюдение границ запретных зон и районов и так далее», - прокомментировал руководитель пресс-службы Минобороны.

По словам Д. Альжанова, данная работа совместно с депутатами ведется с лета 2019 года. Кроме того, спикер отметил осуществляемую работу и на других объектах хранения.

«Сразу после ЧП в Арысе по поручению министра была создана комиссия, куда вошли высококвалифицированные военные специалисты, которая провела ревизию военных объектов по всей стране и проанализировала их состояние. Комиссия выявила целый ряд недостатков и несоответствий требованиям, которые копились долгие годы. Это огромный объем работы. По итогам был разработан и уже сейчас приступили к реализации Комплексного плана по совершенствованию объектов хранения боеприпасов, охватывающий разного рода вопросы и сферы», - пояснил Д. Альжанов.

Ранее сообщалось, что Мажилис в первом чтении одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения».

Напомним , 24 июня 2019 года на складе воинской части в городе Арыси Туркестанской области произошел взрыв с последующим возгоранием на территории воинской части. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.