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    14:01, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Арсенал самодельного оружия изъяли у жителя ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Житель Восточного Казахстана изготавливал пистолеты и ружья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что у 56-летнего мужчины на пасеке было изъято свыше 100 боеприпасов и 6 различных видов оружия. В их числе самодельный пистолет, предназначенный для стрельбы патронами калибра 5,6 мм, самодельное нарезное ружьё калибра 5,6 мм, два незарегистрированных ружья марки ТОЗ-34 калибра 28 и 12 мм, соответственно, а также разные составляющие части оружия.

    Задержанный рассказал, что часть изъятого оружия он изготавливал кустарным способом у себя дома.

    «Подозреваемый с санкции суда арестован. Его действия квалифицированы по статьям 287 и 288 УК РК (незаконные хранение и изготовление оружия), по которым предусматривается наказание до 5 лет лишения свободы», — отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область
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