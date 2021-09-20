Арсенал самодельного оружия изъяли у жителя ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Житель Восточного Казахстана изготавливал пистолеты и ружья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что у 56-летнего мужчины на пасеке было изъято свыше 100 боеприпасов и 6 различных видов оружия. В их числе самодельный пистолет, предназначенный для стрельбы патронами калибра 5,6 мм, самодельное нарезное ружьё калибра 5,6 мм, два незарегистрированных ружья марки ТОЗ-34 калибра 28 и 12 мм, соответственно, а также разные составляющие части оружия.

Задержанный рассказал, что часть изъятого оружия он изготавливал кустарным способом у себя дома.

«Подозреваемый с санкции суда арестован. Его действия квалифицированы по статьям 287 и 288 УК РК (незаконные хранение и изготовление оружия), по которым предусматривается наказание до 5 лет лишения свободы», — отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.