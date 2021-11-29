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Арсенал оружия изъят в частном доме жителя ВКО

29 Ноября 2021 09:57
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Арсенал оружия изъят в частном доме жителя ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Полицейскими Восточно-Казахстанской области в ходе проведения санкционированного судом обыска в доме одного из жителей Уланского района обнаружено сразу несколько видов незаконно хранящегося огнестрельного оружия, а также боеприпасы к нему, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

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Среди четырех изъятых ружей: один обрез двуствольного гладкоствольного ружья 16 калибра, изготовленный путем самодельного укорачивания ствола; одна нарезная винтовка марки «ТОЗ», пятого калибра.

​«По данному факту в отношении 54-летнего подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 287 части третьей УК РК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», -сообщил заместитель начальника Департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.

Сейчас стражи правопорядка одновременно выясняют, для каких целей мужчина хранил данное оружие.


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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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