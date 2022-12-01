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Арсенал оружия изъяли в Алматы

1 Декабря 2022, 15:53
Арсенал оружия изъяли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Арсенал оружия изъяли в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Спецоперацию провели сотрудники алматинского УБОП при содействии представителей ДКНБ по городу Алматы.

«Задержан гражданин Ж., 1984 года рождения, в доме которого было обнаружено и изъято восемь нарезных карабинов, одно ружье, оптический прицел и два охотничьих ножа. Оно было спрятано от посторонних глаз в подсобном помещении.

По оперативным данным, этот арсенал был похищен в январе из одного из оружейных магазинов мегаполиса. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.291 ч.3 УК РК. Другие обстоятельства устанавливаются», – проинформировал начальник управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции города Алматы Жанат Нургалиев.

Изъятое оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу.

Фото: polisia.kz


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