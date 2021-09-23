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    12:08, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Арсенал оружия изъяли у жителя Риддера

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    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - У жителя Риддера изъят арсенал оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    «Полиция ВКО в рамках проводимого с 1 сентября т.г. республиканского ОПМ «Участок» продолжает осуществлять мероприятия по обеспечению общественной безопасности, а также изъятию из незаконного оборота огнестрельного оружия. При проверке поступившей информации в доме у 46-летнего жителя города Риддера были изъяты боевой самодельный пистолет калибра 9 мм., с глушителем, 23 патрона калибра 9 мм. от пистолета «Макарова», охолошенный автомат Калашникова и 72 патрона калибра 7,62 мм., охолошенный автомат «ППШ», охолошенный пистолет марки «ТТ», охолошенный пистолет-пулемет марки «Тирэкс», учебная граната Ф-1, а также две единицы пневматического оружия. Наряду с боевым оружием, изъятое у мужчины охолошенное оружие также могло быть переделано под огнестрельное и использовано при противоправных деяниях», - сообщили в полиции.

    Сейчас стражи правопорядка выясняют, для каких целей подозреваемый хранил оружие.

    «В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК (незаконное приобретение, хранение оружия и боеприпасов), санкции которой предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы», - прокомментировал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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