Арсенал оружия изъяли у жителя Риддера

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - У жителя Риддера изъят арсенал оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

«Полиция ВКО в рамках проводимого с 1 сентября т.г. республиканского ОПМ «Участок» продолжает осуществлять мероприятия по обеспечению общественной безопасности, а также изъятию из незаконного оборота огнестрельного оружия. При проверке поступившей информации в доме у 46-летнего жителя города Риддера были изъяты боевой самодельный пистолет калибра 9 мм., с глушителем, 23 патрона калибра 9 мм. от пистолета «Макарова», охолошенный автомат Калашникова и 72 патрона калибра 7,62 мм., охолошенный автомат «ППШ», охолошенный пистолет марки «ТТ», охолошенный пистолет-пулемет марки «Тирэкс», учебная граната Ф-1, а также две единицы пневматического оружия. Наряду с боевым оружием, изъятое у мужчины охолошенное оружие также могло быть переделано под огнестрельное и использовано при противоправных деяниях», - сообщили в полиции.

Сейчас стражи правопорядка выясняют, для каких целей подозреваемый хранил оружие.

«В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК (незаконное приобретение, хранение оружия и боеприпасов), санкции которой предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы», - прокомментировал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.