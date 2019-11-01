Арсенал оружия изъяли у жителя Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Спецоперацию по изъятию из незаконного оборота огнестрельного оружия полицейские провели рано утром в Медеуском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В поле зрения полиции попал гр. Т., 1992 года рождения, проживающий в микрорайоне Думан, ранее судимый за вымогательство.





«В ходе задержания при личном досмотре у фигуранта был обнаружен и изъят нож, а при обыске его транспортного средства марки «Ауди» было обнаружено и изъято два обреза охотничьего ружья 12 калибра, карабин, гладкоствольное ружье, а также 15 патронов. Все изъятое оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу. По результатам экспертных исследований станет известно его происхождение, принадлежность и будет дан ответ, применялось ли оно при совершении каких-либо преступлений», - проинформировал о ходе спецоперации начальник управления криминальной полиции Алматы Жанболат Зиадин.









Факт расследуется следственным управлением департамента полиции города Алматы по признакам преступления, предусмотренного статье 287 ч.3 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РК.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.











