Арсенал оружия изъяли у жителей Мангистауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД Шугыла Турлыбек рассказала о предотвращении возможных криминальных разборок в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли факт возможных криминальных разборок в областном центре с применением огнестрельного оружия. У подозреваемых при обыске обнаружен и изъят арсенал различного оружия, включая пистолеты, ружья, бронежилет, более 100 единиц боеприпасов к ним, ножи и пистолет-пулемет модели Uzi с двумя магазинами», - сообщила Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Назначены соответствующие экспертизы.

«Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат», - добавила спикер.