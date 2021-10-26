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    14:27, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Арсенал оружия изъяли у мужчины полицейские ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Арсенал оружия изъяли полицейские ВКО у сельчанина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При проведении оперативно-розыскных мероприятий была получена оперативная информация о том, что один из жителей Курчумского района незаконно хранит оружие.

    В ходе проверки был установлен 60-летний житель района, у которого в доме были изъяты два ружья, а также гильзы и патронташ. Согласно заключению проведенной экспертизы изъятое оружие к стрельбе пригодно.

    «По факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК. Обстоятельства нахождения оружия у указанного гражданина выясняются, по результатам следствия будет принято процессуальное решение», – отметили в полиции.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область
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