Арсенал оружия изъяли полицейские у жителя Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Полицейские изъяли арсенал оружия у жителя города Семея, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейские Восточно-Казахстанской области провели проверку информации о причастности местного жителя к незаконному хранению огнестрельного оружия.

В результате обыска в гараже у 29-летнего мужчины был обнаружен арсенал оружия, состоящий из двух обрезов гладкоствольных ружей марок «ЗК» и «ИЖ» 16-го калибра, а также сигнального револьвера модели «Страж», калибра 5,6 мм.

Сейчас стражи правопорядка выясняют, для каких целей хранил данное оружие указанный гражданин.

«В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 части 3 Уголовного Кодекса РК (незаконные приобретение, хранение или ношение оружия и боеприпасов), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - прокомментировал заместитель начальника Департамента полиции ВКО, полковник полиции Талгат Шаяхметов.

В городе продолжаются мероприятия по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.