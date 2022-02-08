+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Арсенал оружия изъяли полицейские у жителя Семея

8 Февраля 2022 10:08
Поделиться:
Арсенал оружия изъяли полицейские у жителя Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Полицейские изъяли арсенал оружия у жителя города Семея, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Около 700 дефектов на дорогах Жамбылской области выявили полицейские
Антинаркотическую социальную рекламу запустила полиция Алматы МВД - по январским событиям: У преступников и из схронов изъято 828 единиц оружия Костанайский конькобежец Денис Кузин записал видеообращение к казахстанцам

В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейские Восточно-Казахстанской области провели проверку информации о причастности местного жителя к незаконному хранению огнестрельного оружия.

В результате обыска в гараже у 29-летнего мужчины был обнаружен арсенал оружия, состоящий из двух обрезов гладкоствольных ружей марок «ЗК» и «ИЖ» 16-го калибра, а также сигнального револьвера модели «Страж», калибра 5,6 мм.

Сейчас стражи правопорядка выясняют, для каких целей хранил данное оружие указанный гражданин.

«В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 части 3 Уголовного Кодекса РК (незаконные приобретение, хранение или ношение оружия и боеприпасов), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - прокомментировал заместитель начальника Департамента полиции ВКО, полковник полиции Талгат Шаяхметов.

В городе продолжаются мероприятия по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Криминал  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Около 700 дефектов на дорогах Жамбылской области выявили полицейские
Антинаркотическую социальную рекламу запустила полиция Алматы
МВД - по январским событиям: У преступников и из схронов изъято 828 единиц оружия
Костанайский конькобежец Денис Кузин записал видеообращение к казахстанцам
Популярное
1 Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
2 Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада
3 Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК
4 Правила социальных выплат изменились в Казахстане
5 Президент Казахстана принял Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
6 Глава государства принял исполнительного секретаря партии Nur Otan
Читайте также
Спасатели ВКО помогли застрявшим в снегу и попавшим в ДТП автомобилистам
Более 31 тысячи казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид – МВД
Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада
Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК
Правила социальных выплат изменились в Казахстане
Президент Казахстана принял Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
Глава государства принял исполнительного секретаря партии Nur Otan
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив