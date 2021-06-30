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    21:27, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Арсенал оружия изъяли из автомобиля карагандинца

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Арсенал оружия изъяли из автомашины карагандинца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    25 июня наряд полка патрульной полиции УП города Караганды нес службу в одном из районов города. Во дворе одного из многоэтажных домов они обратили внимание на водителя автомобиля, который, увидев полицейских, разволновался.

    П ричина такого поведения 33-летнего мужчины выяснилась, когда патрульные осмотрели машину. В автомобиле полицейские обнаружили два пистолета – травматический и пневматический, 50 патронов к гладкоствольному охотничьему ружью и охотничий нож. При этом владелец этого арсенала не смог предоставить соответствующие документы.

    Возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств«. Ведется расследование.


    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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