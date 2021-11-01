Арсенал оружия изъяли из авто 21-летнего карагандинца

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Арсенал оружия изъяли из авто жителя Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

28 октября наряд батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области нес службу на территории Бухар-Жырауского района. На автодороге Караганда-Аягоз около села Петровка полицейские остановили автомобиль, водитель которого не включил поворотник при совершении обгона. За рулем машины оказался 21-летний житель Караганды, также в салоне были пятеро молодых людей в возрасте 19-23 лет.

Во время осмотра салона авто полицейские изъяли двуствольный обрез и гладкоствольное пятизарядное охотничье ружье без документов. Водитель машины пояснил, что данный арсенал он якобы два часа назад случайно обнаружил в картонной коробке на остановке возле одного из сел.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 595 КоАП РК «Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки».

Также возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

Ведется расследование.