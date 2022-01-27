Арсен Жетписбаев: Пришло время быть услышанными

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Озвученная Президентом инициатива по снижению импортной зависимости страны позволит развиваться внутреннему рынку и легкой промышленности. Такое мнение высказал генеральный директор костанайской швейной фабрики «Большевичка» Арсен Жетписбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Долгое время в составе ассоциации лёгкой промышленности страны мы поднимали вопросы защиты внутреннего рынка от иностранной интервенции товаров. Иностранные производители успешно завоевывают наши рынки лишь потому, что в этих странах предоставляется комплекс мер государственной поддержки, как экономического, так и административного характера. Это позволяет им производить конкурентоспособную, экспортоориентированную продукцию. И вот пришло время быть услышанными. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с крупнейшими бизнесменами страны объявил о новых «правилах игры» и новой экономической политике»,- сказал А. Жетписбаев.

Глава государства, как отметил спикер, особое внимание на своём выступлении в Мажилисе уделил развитию малого и среднего бизнеса в регионах.

«Здесь же поставлена задача по снижению импортной зависимости страны. Уверен, что это создаст условия для развития внутреннего рынка одежды и товаров, тем самым, даст толчок развитию легкой промышленности, - считает А. Жетписбаев. — Президент страны отметил, что новая налоговая политика должна быть без «подводных камней» прозрачная и понятная как бизнесу, так и Правительству. Именно налоговая поддержка дает фору иностранным компаниям, и отечественные производители остро нуждаются в этом».

На встрече с бизнесом было объявлено и о создании совета отечественных предпринимателей.

«Уверен, что это именно та площадка, на которой будут услышаны все наши предложения, которые касаются не только отрасли легкой промышленности, но и развития экономики страны в целом», - подытожил он.