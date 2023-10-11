Арсен Жакупов возглавил департамент АДГС по Алматинской области

Сегодня заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Салауат Муксимов представил активу Алматинской области нового руководителя территориального департамента АДГС, председателя совета по этике Арсена Жакупова. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Арсен Абзалович Жакупов родился в 1993 году. Окончил Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова по специальности «правоведение» и Академию государственного управления при Президенте РК по специальности «региональное развитие». Выпускник Йоркского университета (Великобритания) по программе «Болашак».

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом отдела архитектуры и градостроительства г. Талдыкорган. Работал ведущим специалистом аппарата акима Нарынкольского сельского округа, ведущим специалистом управления госуслуг, главным специалистом управления контроля в сфере госслужбы департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области, главным экспертом управления общественно-политической работы и руководителем управления по развитию в госорганах принципов общественного участия и открытости МИОР РК.

До назначения на должность Жакупов А.А. занимал должность представителя Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан, руководителя представительства Национального центра по правам человека по Павлодарской области.