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Арсен Буранчиев пришел в сознание - ФК «Кайрат»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Мая 2023, 14:20
Арсен Буранчиев пришел в сознание - ФК «Кайрат» Фото: sports.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба ФК «Кайрат» сделала заявление о состоянии пострадавшего в ходе матча с «Актобе» футболиста Арсена Буранчиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Арсен Буранчиев пришел в сознание. Наш игрок продолжает находиться под постоянным наблюдением врачей. Решением клуба, все средства с продажи билетов на матч 1/4 финала Кубка Казахстана «Кайрат» — «Атырау» будут перечислены Арсену Буранчиеву и его семье», говорится в сообщении.

В матче 9 тура КПЛ-2023 с «Актобе» Арсен Буранчиев получил тяжелые повреждения после столкновения головами с бразильским форвардом соперников Элдером Сантаной. После оказания медпомощи актюбинец сумел продолжить игру и записал впоследствии на свой счет забитый мяч, Арсен же в критическом состоянии был экстренно госпитализирован в реанимацию.


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