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    09:35, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Арсен Байхарашев назначен гендиректором одной из «дочек» КМГ 

    Арсен Байхарашев назначен гендиректором «Karaton Operating Ltd»  
    Фото: НК "КазМунайГаз"

    Генеральным директором «Karaton Operating Ltd» назначен Арсен Байхарашев. Прежняя должность А.Байхарашева — начальник управления добывающими активами департамента добычи нефти и газа АО НК «Казмунайгаз», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НК «КазМунайГаз».

    А.Байхарашев — имеет высшее образование, успешно окончил в 2011 году университет «HULT American International University of Business», Лондон, Великобритания, по специальности «Бизнес администрирование и Менеджмент». Трудовую деятельность начал в 2011 году на различных позициях АО РД «КазМунайГаз», ТОО «Урал ойл энд газ», АО НК «Казмунайгаз».

    Компания «Karaton Operating Ltd» является дочерней компанией КазМунайГаза.

    Напомним, в сентябре 2023 года «КазМунайГаз» сообщила о том, что стала владеть компанией Karaton Operating Ltd. 

     

     

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения КазМунайГаз Энергетика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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