Арсен Байхарашев назначен гендиректором одной из «дочек» КМГ 

Генеральным директором «Karaton Operating Ltd» назначен Арсен Байхарашев. Прежняя должность А.Байхарашева — начальник управления добывающими активами департамента добычи нефти и газа АО НК «Казмунайгаз», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НК «КазМунайГаз».

А.Байхарашев — имеет высшее образование, успешно окончил в 2011 году университет «HULT American International University of Business», Лондон, Великобритания, по специальности «Бизнес администрирование и Менеджмент». Трудовую деятельность начал в 2011 году на различных позициях АО РД «КазМунайГаз», ТОО «Урал ойл энд газ», АО НК «Казмунайгаз».



Компания «Karaton Operating Ltd» является дочерней компанией КазМунайГаза.

Напомним, в сентябре 2023 года «КазМунайГаз» сообщила о том, что стала владеть компанией Karaton Operating Ltd.