«АрселорМиттал Темиртау» оштрафовали на сумму более 16,5 млн тенге

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Проведена проверка деятельности семи шахт и центральной обогатительной фабрики «Восточный» «АрселорМиттал Темиртау». Проверка была назначена прокуратурой Карагандинской области, в ходе которой на всех объектах был установлен факт применения 89 единиц средств измерений с истекшим сроком поверки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета технического регулирования и мерологии МТИ РК.

«Тем самым не обеспечена защита интересов физических и юридических лиц от недостоверных результатов измерений, что напрямую влияет на безопасность жизни и здоровья работников, осуществляющих добычу каменного угля подземным способом, а также при его обогащении», - пояснил председатель Комитета Куаныш Еликбаев.

Это средства измерений – манометры электроконтактные различных типов, манометры технические, термометры, которые применяются на участках, как клетевые и скиповые подъемы, компрессорная, котельная, подъем угольный породный, вентиляционный подъем.

Согласно действующему законодательству в сфере обеспечения единства измерений, средства измерений, являющиеся объектами государственного метрологического контроля, после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений перед выпуском в обращение, после ремонта, в период эксплуатации подвергаются поверке.

На основании представления прокуратуры Карагандинской области и материалов, «АрселорМиттал Темиртау» привлекли к административной ответственности по пункту 2 части 1 статья 419 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Кроме того, в отношении предприятия внесено частное представление об устранении причин и условий способствующих совершению нарушений законодательства, которые на сегодняшний день устранены.

Также проверкой установлено, что в «АрселорМиттал Темиртау» при добыче каменного угля подземным способом проводятся измерения, не подлежащие государственному регулированию, так как не включены в отраслевые перечни измерений. Данные измерения напрямую влияют на безопасность охраны и условий труда. Для обеспечения безопасности работ подготовлены предложения по расширению перечней измерений для дальнейшего рассмотрения и утверждения их отраслевыми государственными органами.