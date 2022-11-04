«Арселор Миттал Темиртау» могут лишить экологического разрешения на следующий год

4 Ноября 2022, 15:56

4 Ноября 2022, 15:56

«Арселор Миттал Темиртау» могут лишить экологического разрешения на следующий год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сообщил о санкциях, которые примут в отношении «Арселор Миттал Темиртау» в случае неисполнения руководством компании экологических требований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Арселор Миттал Темиртау» еще не получил разрешение на следующий год. Если они не согласятся с нашими требованиями, они не смогут получить экологическое разрешение на следующий год. Сама компания уделяет большое внимание вопросам экологии. Мы выдвигаем им определенные требования для получения экологического разрешения на следующий год. Самое главное из этих требований – снижение выбросов», - сказал Сериккали Брекешев в кулуарах встречи с населением столицы.

Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зульфихар Жолдасов сообщил, что данную компанию за последние три года уже штрафовали на более 3 млрд тенге за несоблюдение экологических требований.

«Последний раз мы проверяли компанию в текущем году. Сейчас мы готовим штраф на сумму более 1 млрд тенге. Мы нашли много несоответствий, связанных с отходами, с выбросами. Это большая проблема. По данным последней проверки за последние 3 года мы наложили штрафы в размере 3 млрд тенге. Они выплачены», - сказал глава комитета.

3 ноября на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария. В момент аварии в шахте под землей находилось 106 человек. 101 эвакуировали, погибло пять человек, четверо пострадавших находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. Позже стали известны имена погибших.