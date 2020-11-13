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Арочные тепловизоры установили на двух блокпостах в Павлодаре

13 Ноября 2020 18:07
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Арочные тепловизоры установили на двух блокпостах в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Неприглядный вид снаружи и изнутри не производит должного впечатления, однако электронная начинка арочного тепловизора заставляет позабыть скепсис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рavlodarnews.kz.

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В помещении водитель или пассажир предъявляют на сканер удостоверение личности. Система считывает ИИН, фиксирует дату и время проезда, тепловизора снимает температурные данные и передает все это на монитор оператора, который в отдельном окошке видит радужный контур лица посетителя.

Неприглядный вид снаружи и изнутри не производит должного впечатления, однако электронная начинка арочного тепловизора заставляет позабыть скепсис, передает Рavlodarnews.kz.

«Если говорить о времени прохождения блокпоста, то эта процедура, несомненно, дольше, чем применение ручных термометров, записи данных проезжающих в журнал, но если о безопасности – то арочный тепловизор лучше», – подчеркнул Сергей Голышев.

По его словам, Павлодарская область – единственная в стране, где на блокпостах применяется подобное оборудование. Сейчас его установили на двух наиболее активных направлениях – близ поселков Ленинский и Кенжеколь. Оборудование последнего начнет работать на следующей неделе.


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#Павлодарская область   #Коронавирус  
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