Армию привлекут для борьбы с коронавирусом во Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Франции Эммануэль Макрон в среду объявил о начале армейской операции для оказания поддержки в борьбе против коронавируса COVID-19 одновременно с масштабными инвестициями в систему здравоохранения страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на France 24.

Выступая на пресс-конференции в одном из наиболее пострадавших от вируса городе Мюлуз на востоке Франции, где армия разместила военно-полевой госпиталь, Макрон пообещал всесторонние краткосрочные и долгосрочные меры по преодолению кризиса.

В рамках новой операции «Устойчивость» армия окажет помощь в материально-техническом и медицинском обеспечении. Франция также задействует вертолетоносцы для перевозки пациентов в ее заморских территориях в Карибском бассейне, Южной Америке и Индийском океане.

Президент Франции пообещал «масштабный» план инвестиций в государственные больницы после многолетнего урезания расходов на систему здравоохранения страны, что стало следствием снижения эффективности усилий по сдерживанию распространения вируса.

«Как только этот кризис закончится, для нашей больничной системы будет разработан масштабный инвестиционный план и улучшен механизм продвижения по карьерной лестнице», - сказал Эммануэль Макрон.

Столкнувшись с критикой о том, что власти слишком медленно принимают меры по реализации строгих карантинных мер в стране, президент Франции призвал к национальному единству и осудил тех, «кто разрушит страну, в то время как у нас должна быть одна идея: объединиться для борьбы с вирусом».

Отметим, число случаев заражения коронавирусом по состоянию на вечер 25 марта во Франции достигло 25 233, количество летальных исходов – 1331.