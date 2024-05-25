Армия Китая завершила военные учения вокруг острова Тайвань

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в пятницу завершила двухдневные совместные военные учения под кодовым названием «Совместный меч-2024А» вокруг острова Тайвань, передает Kazinform.

В военных учениях принимали участие сухопутные и ракетные войска, а также военно-морские силы (ВМС) и военно-воздушные силы (ВВС) НОАК.

По словам официального представителя Министерства обороны КНР У Цянь, Восточная зона боевого командования НОАК задействовала свои части сухопутных войск, ВМС, ВВС и ракетных войск для проведения совместных маневров в районе острова Тайвань с целью проверки совместной боеспособности армейских подразделений.

Как пишут местные СМИ, военные корабли НОАК нанесли имитационные удары по морским целям в водах вокруг острова Тайвань.

— В реалистичных, сложных условиях и при поддержке совместной оперативной системы командования театра военных действий мы организовали учения, включающие совместные противолодочные действия кораблей и судов и контроль над ключевыми районами в водах к юго-западу от острова Тайвань, — цитирует «Хуанцю шибао» офицера отряда фрегатов Хэ Чэна.

Военно-воздушные силы Восточной зоны боевого командования НОАК в пятницу продолжили боевое патрулирование вокруг острова Тайвань и прилегающих к нему островов, при этом несколько бомбардировщиков в сопровождении истребителей вылетели за пределы островной цепи.

В маневрах были задействованы десятки транспортных пусковых установок для баллистических ракет малой дальности DF-11 Ракетных войск НОАК, которые нанесли несколько «волн» учебных огневых ударов по целям.

— Учения НОАК в районе Тайваньского пролива стали новой нормой, — приводит издание Global Times слова профессора Национального университета обороны НОАК Чжан Чи.

Восточная зона боевого командования НОАК опубликовало ряд анимаций, изображающих передвижение сил к острову Тайвань, а также сгенерированный на компьютере ролик, показывающий, как будет выглядеть совместный удар по острову.

Сравнивая зоны учений, показанные на картах-эскизах с зонами предыдущих учений, военный эксперт материкового Китая сообщил Global Times, что учения «Совместный острый меч-2024А» охватывает более широкие регионы, включая отдаленные острова, такие как Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь, но в то же время окружение острова Тайвань стало более плотным.

НОАК отрабатывает новую модель блокады острова Тайвань, подчеркнули аналитики изданию Global Times, отмечая, что, поскольку Тайвань — изолированный остров, который в значительной степени зависит от импорта энергоносителей, в случае блокады его постигнет экономический коллапс.

Между тем, как отмечается в Белой книге «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая», опубликованной информационным бюро Госсовета КНР в 2022 году, мирное воссоединение материковой части Китая с островом Тайвань принесет больше возможностей для развития всех стран и создаст более позитивный импульс для процветания и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем остальном мире.