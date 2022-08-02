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Армия Казахстана провела комплексные учения на Каспии
2 Августа 2022 23:00

Армия Казахстана провела комплексные учения на Каспии

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актауском гарнизоне прошли комплексные базовые учения по организации противовоздушной, противокорабельной и противоподводно-диверсионной обороны пункта базирования кораблей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В учебных маневрах приняли участие военнослужащие Военно-морских сил и Пограничной службы КНБ.

«Учения проводятся в целях реализации поручения Главы государства об усилении межведомственной координации. При отработке эпизодов особое внимание уделяли совместным действиям личного состава десантно-штурмового батальона морской пехоты и первого дивизиона кораблей береговой охраны департамента Пограничной службы по Мангистауской области», – пояснил начальник службы противолодочный борьбы и противоподводно-диверсионной обороны военно-морской базы капитан 3 ранга Дархан Омаров.

После приведения соединений кораблей в высшую степень боевой готовности отработаны действия личного состава отдельного дивизиона разнородных кораблей по отражению атак средств воздушного нападения, кораблей и диверсионных сил противника в пункте базирования. Боевые пловцы осмотрели корпус корабля на предмет минирования. Были отработаны также эпизоды по обнаружению и уничтожению диверсионных сил противника и ликвидации последствий нападения.

В учениях задействованы более сотни военнослужащих, три корабля и специальная техника.


Фото: gov.kz

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