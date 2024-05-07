Армия и народ показали свою сплоченность - Руслан Жаксылыков

Министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков обратился к военнослужащим по случаю празднования Дня Защитника Отечества, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы! Дорогие соотечественники! День защитника Отечества стал символом мужества, доблести, беззаветного служения Родине. Вы являетесь свидетелями тому, что благодаря пристальному вниманию высшего руководства страны и государственной поддержке сегодня Вооруженные Силы состоялись как современная, боеспособная и сильная Армия, - отметил министр.

Руслан Жаксылыков напомнил о проведении десятков командно-штабных учений и тренировок с применением новых методов. Наши контингенты принимали участие в различных учениях и соревнованиях за рубежом, а также проводили совместные мероприятия на территории Казахстана.

Сделан качественный шаг в миротворческой деятельности. Министр выразил признательность всем, кто участвует в выполнении ряда международных миссий в разных странах. Со словами благодарности обратился к тем, кто находится на боевом дежурстве, охраняет воздушное пространство Республики Казахстан.

Активная деятельность проводится также по линии ликвидации последствий от природных катаклизмов. Вклад наших военнослужащих в безопасность граждан неоценим, отметил глава ведомства.

- В этом году мы отмечаем День защитника Отечества при особых обстоятельствах. Наши военнослужащие с честью выполняют свой долг, обеспечивая необходимые меры в ликвидации водной стихии, с высокой ответственностью защищают население, оказывают помощь, ограждая от всех опасностей. В этот напряженный период ярко проявились такие качества наших воинов, как высокий профессионализм, верность долгу, войсковое товарищество и взаимовыручка. То, что для обычных людей – нелегкие испытания, для военных – очередная тренировка. У меня как у главы оборонного ведомства вызывает чувство гордости то, что в это непростое время армия и народ показали свою сплоченность, - подчеркнул Руслан Жаксылыков.

Глава оборонного ведомства привел цитату Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева: «Вооруженные силы должны слаженно работать во имя одной цели – максимально эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета от угроз любого характера и масштаба». Руслан Жаксылыков добавил, что впереди еще много испытаний, которые не раз проверят нас на прочность и выразил уверенность, что мы с честью их выдержим и будем всегда готовы противостоять любым угрозам.