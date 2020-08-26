АрМИ: Казахстанский экипаж вновь стал вторым в «Танковом биатлоне»

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На продолжающемся конкурсе «Танковый биатлон» танкисты из Казахстана, как и днем ранее, финишировали вторыми вслед за россиянами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В очередном заезде индивидуальной гонки приняли участие вторые экипажи команд. Казахстанские танкисты уверенно прошли всю трассу, поразили все цели на огневых рубежах и заняли второе место. Опередить воинов из Казахстана смог лишь российский экипаж, выступающий на специально усовершенствованной для танкового биатлона боевой машине, что дало ему определенное преимущество при прохождении дистанции.

Танкисты из Кыргызстана и Узбекистана, также выступавшие с нашим экипажем в одном заезде, заняли соответственно третье и четвертое места.

Этап индивидуальной гонки для наших танкистов завершится 27 августа, когда в борьбу за выход в полуфинал продолжат третьи экипажи команд.

Напомним, что в подмосковном «Алабино» продолжаются международные игры «АрМИ-2020». Вчера казахстанский танковый экипаж в индивидуальной гонке занял второе место.

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией и предпринятыми в стране мерами, Казахстан в этом году участвует только в одном конкурсе – «Танковом биатлоне», который является самым зрелищным, представительным и престижным. Казахстанские танкисты стартуют с заезда в индивидуальной гонке 25 августа. Завершатся игры 5 сентября.