АрМИ: казахстанский экипаж – в полуфинале «Танкового биатлона»

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В очередном заезде казахстанские воины-танкисты финишировали вторыми и обеспечили себе место в полуфинале конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Выступлением третьих экипажей завершились соревнования в индивидуальной гонке для команд Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

В этом заезде, как и в двух предыдущих, казахстанская команда показала второе время, уступив только российским танкистам. Третьим стал Узбекистан, четвертым – Кыргызстан.

Воины из Казахстана во всех трех заездах демонстрировали высокую скорость при прохождении трассы, точное поражение целей и слаженную работу экипажей. Такое успешное выступление гарантировало нашей команде выход в полуфинал, наши соперники определятся 29-30 августа после заключительных заездов команд Азербайджана, Беларуси, Китая и Сербии. Теперь нашим воинам предстоит показать свое мастерство в полуфинальной эстафете, где экипажи будут поочередно проходить трассу. Жеребьевка полуфинальных заездов состоится 30 августа.

Эстафетные гонки за выход в финал запланированы на 1-2 сентября.

Конкурс «Танковый биатлон» проходит в рамках Армейских международных игр-2020 на полигоне «Алабино» Московской области Российской Федерации и завершится 5 сентября.

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией и предпринятыми в стране мерами Казахстан в этом году участвует только в одном конкурсе – «Танковом биатлоне», который является одним из самых зрелищных, представительных и престижных. В конкурсе принимают участие танковые экипажи 16 стран.

В 2019 году казахстанские танкисты заняли третье место, в 2018 году – четвертое место.