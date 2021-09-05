РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    АрМИ-2021: казахстанцы стали третьими в конкурсе «Танковый биатлон»

    None
    None
    АЛАБИНО. КАЗИНФОРМ - В подмосковном «Алабино» завершился конкурс Армейских международных игр «Танковый биатлон». Казахстанская команда заняла третье место. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В финальном заезде на старт вышли танковые экипажи из Азербайджана, Казахстана, Китая и России.

    Казахстанские танкисты показали отличную стрельбу, успешно справляясь со всеми огневыми рубежами. Помимо трех огневых рубежей и одиннадцати препятствий трассу осложняло то, что она была разбита проливными дождями.

    Лидерство в заезде сразу же захватили российские танкисты, с небольшим отставанием от них следовали танковые экипажи Китая. Борьба за призовое место разворачивалась между Казахстаном и Азербайджаном.

    По результатам финального заезда первое место заняли российские танкисты, второй стала команда Китая.

    «Экипажи получили от тренеров четкую задачу, которую постарались выполнить. В результате мы заняли третье место. Выражаем огромную благодарность руководству оборонного ведомства, тренерам и командованию наших воинских частей за поддержку», – поделился командир экипажа старший лейтенант Сейтжан Кобыланулы.

    После финального заезда в парке «Патриот» состоялась церемония награждения победителей и призеров.

    В этом году в «Танковом биатлоне» участвовали команды из 19 стран: Азербайджана, Абхазии, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Катара, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Монголии, России, Сербии, Лаоса, Мали, Южной Осетии, Сирии, Узбекистана и Мьянмы.


    Теги:
    Вооруженные силы Главная
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!