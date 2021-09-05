АрМИ-2021: казахстанцы стали третьими в конкурсе «Танковый биатлон»

АЛАБИНО. КАЗИНФОРМ - В подмосковном «Алабино» завершился конкурс Армейских международных игр «Танковый биатлон». Казахстанская команда заняла третье место. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В финальном заезде на старт вышли танковые экипажи из Азербайджана, Казахстана, Китая и России.

Казахстанские танкисты показали отличную стрельбу, успешно справляясь со всеми огневыми рубежами. Помимо трех огневых рубежей и одиннадцати препятствий трассу осложняло то, что она была разбита проливными дождями.

Лидерство в заезде сразу же захватили российские танкисты, с небольшим отставанием от них следовали танковые экипажи Китая. Борьба за призовое место разворачивалась между Казахстаном и Азербайджаном.

По результатам финального заезда первое место заняли российские танкисты, второй стала команда Китая.

«Экипажи получили от тренеров четкую задачу, которую постарались выполнить. В результате мы заняли третье место. Выражаем огромную благодарность руководству оборонного ведомства, тренерам и командованию наших воинских частей за поддержку», – поделился командир экипажа старший лейтенант Сейтжан Кобыланулы.

После финального заезда в парке «Патриот» состоялась церемония награждения победителей и призеров.

В этом году в «Танковом биатлоне» участвовали команды из 19 стран: Азербайджана, Абхазии, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Катара, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Монголии, России, Сербии, Лаоса, Мали, Южной Осетии, Сирии, Узбекистана и Мьянмы.