АрМИ-2020: Казахстанские танкисты финишировали вторыми в индивидуальной гонке

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Сегодня наш танковый экипаж в упорной борьбе с командами из России, Кыргызстана и Узбекистана занял второе место, уступив лишь российским коллегам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Казахстанские танкисты, выступая в своем заезде на танке Т-72Б3, уверенно заняли второе место, создав гарантированный отрыв от соперников.

26 и 27 августа текущего года индивидуальные гонки будут продолжены. В эти дни за выход в полуфинал продолжат борьбу оставшиеся два казахстанских экипажа. У нашей команды есть все шансы улучшить текущие результаты и добиться призовых мест.

Напомним, казахстанский танковый экипаж участвует в проходящем в Подмосковье «Танковом биатлоне» Армейских международных игр «АрМИ-2020».