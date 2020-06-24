АрМИ-2020: как казахстанские военнослужащие готовятся к «Танковому биатлону»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четвертый месяц на базе учебного центра «Матыбулак» ведется подготовка к конкурсу «Танковый биатлон», который состоится в Российской Федерации на подмосковном полигоне «Алабино». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

В феврале этого года к отбору приступили восемь танковых экипажей. После трех отборочных этапов в борьбе за право войти в состав команды остались пять экипажей. Для участия в «Танковом биатлоне» требуется четыре экипажа.

«Сейчас танкисты стремятся попасть в сборную Вооруженных сил Казахстана, а потом будут ставить перед собой цель победить на международном уровне, – комментирует старший команды заместитель командующего войсками регионального командования «Астана» полковник Юрий Аскаров. – Главные требования, предъявляемые к нашим конкурсантам: знание материальной части, выучка, профессионализм и физическая выносливость. Борьба за призовые места требует упорного труда, и подготовки личного состава, рвения, долга перед Родиной и стремления быть лучшими».

Танковый биатлон, по сути, стал основой Армейских международных игр, так как изначально, с 2013 года, этот конкурс проводился как самостоятельный.

Армейские международные игры, как известно, начались в 2015 году, и конкурс «Танковый биатлон» вошел в них как основная составляющая.

Команда Казахстана принимала участие в конкурсе семь раз. В первый год проведения казахстанские танкисты заняли почетное второе место. В последующем, с увеличением конкуренции, были третьи и четвертые места.

В 2017 и 2018 годах сборной Казахстана вновь удалось занять вторые места, уступая лишь хозяевам конкурса – россиянам.

«Я еще будучи курсантом военного института мечтал принять участие в танковом биатлоне, – признается командир танкового взвода воинской части Десантно-штурмовых войск лейтенант Сейтжан Кобланулы. – Сейчас я практически исполнил свою мечту: прошел первые этапы отбора. Надеюсь попасть в основной состав сборной Казахстана, достойно выступить за честь нашей страны и занять почетное место. Мы все стремимся к победе!».

Определенные коррективы в процесс отбора и подготовки внесла пандемия коронавирусной инфекции и объявленное в связи с этим чрезвычайное положение в стране. Запланированный перерыв между первым и вторым этапами отбора танкистам и тренерскому составу пришлось провести на полигоне, так как карантинный период исключил всякое передвижение по Казахстану.

«Мы все с пониманием отнеслись к тому, что не получилось выехать домой между этапами, продолжили оставаться на полигоне, – заверяет наводчик-оператор старший сержант Дмитрий Алькенов из регионального командования «Восток». – Нельзя, чтобы заболел хотя бы один военнослужащий, ведь тогда не будет команды. И наши семьи понимают это и поддерживают нас».

С целью профилактики заражения коронавирусом участники отбора к конкурсу «Танковый биатлон» тренируются изолированно от других военнослужащих. Соблюдаются все меры предосторожности, ведется контроль за состоянием их здоровья.