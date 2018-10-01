Армейский спортсмен стал самым быстрым на «Shymkent Marathon 2018»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте военнослужащий ЦСКА Министерства обороны Республики Казахстан стал абсолютным победителем международного забега, передает МИА «Казинформ».

На дистанцию марафона вышли участники из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Казахстан представляли участники со всех регионов страны. В целом, весь путь был поделен на несколько дистанций - 5 км, 10 км, 21 км и 42 км. По каждой из них были определены победители в разных возрастных категориях.

На дистанции 42 км абсолютным победителем стал ефрейтор Михаил Красилов. Еще одно призовое место заняла спортсменка ЦСКА Райана Амангельды, она прибежала второй в возрастной группе свыше 40 лет.

Все участники, дошедшие до финиша, получили памятные медали, а победители дистанций - медали, подарки и денежные призы. В завершении марафона на площади «Наурыз» состоялся праздничный концерт.





