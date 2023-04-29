Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Армейский спортсмен стал чемпионом страны по гребле на байдарках и каноэ

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Апреля 2023, 09:41
Армейский спортсмен стал чемпионом страны по гребле на байдарках и каноэ Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рядовые срочной службы Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба Министерства обороны Жахангир Жамедов и Кирилл Тубаев успешно выступили на республиканском чемпионате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Чемпионат Казахстана по гребле на байдарках и каноэ прошел под Алматы на Первомайских прудах. В нем приняли участие представители разных возрастных категорий. Всего более 150 человек из десяти областей страны.

Состязания проходили на девяти водных путях с дистанциями в пятьсот, тысячу и пять тысяч метров. Гребцы соревновались в командном и индивидуальном зачете.

Армейский спортсмен Кирилл Тубаев стал чемпионом в трех видах соревнований: на байдарке-одиночке на дистанции К-1 (1000 м), К-2 (1000 м) и К-1 (5000 м). В командных состязаниях по четыре и два человека на 500 м он удостоился «серебра».

«Занимаюсь греблей уже 12 лет. Когда впервые попытался проплыть на каяке, ничего не получалось, но я не опустил руки, продолжил заниматься. Помимо основных упражнений каждый день выполнял дополнительные и вот результат – стал победителем республиканских соревнований. Буду готовиться к Олимпиаде. Особая признательность моим тренерам, создавшим необходимые условия», – рассказал об истории своего успеха победитель чемпионата страны по гребле на байдарках и каноэ Кирилл Тубаев.

Свой вклад в копилку спортивных достижений Вооруженных сил внес и рядовой срочной службы ЦСК Жахангир Жамедов. На байдарках в составе двух человек на дистанции К-2 (1000 м) он получил «бронзу».
Спорт   Армия   Минобороны РК   Вооруженные силы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО