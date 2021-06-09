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    21:21, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Армейские спортсмены стали призерами чемпионата Азии по самбо

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпионат Азии по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин завершился в Ташкенте. Армейские спортсмены завоевали три медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Лучшие самбисты Азии состязались в мужском, женском и боевом самбо. В чемпионате участвовали около 400 спортсменов из 16 стран мира.

    Служащий Акжол Балтабаев завоевал «серебро» в весовой категории до 58 кг, ефрейтор Арнур Куатай – бронзовую медаль в весовой категории до 71 кг, служащий Адлет Мисин – бронзовую медаль в весовой категории до 88 кг.

    «Наши армейцы выступили достойно, показали свое мастерство и боевой дух. Теперь нас ждут усиленные тренировки на другие международные соревнования этого сезона, а также подготовка к чемпионату мира по спортивному и боевому самбо. Он пройдет в ноябре в Ташкенте, будет разыгран 21 комплект медалей», – поделился тренер команды по самбо армейского Центрального спортивного клуба ефрейтор Асан Мамбеткулов.

    Традиционно параллельно с взрослыми атлетами соревновались представители молодежных и юниорских сборных стран континента.

    Сборная Казахстана на чемпионате Азии заняла второе общекомандное место. Казахстанские спортсмены за три дня выступлений завоевали 66 медалей различного достоинства.


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