Армейские спортсмены стали призерами чемпионата Азии по самбо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпионат Азии по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин завершился в Ташкенте. Армейские спортсмены завоевали три медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Лучшие самбисты Азии состязались в мужском, женском и боевом самбо. В чемпионате участвовали около 400 спортсменов из 16 стран мира.

Служащий Акжол Балтабаев завоевал «серебро» в весовой категории до 58 кг, ефрейтор Арнур Куатай – бронзовую медаль в весовой категории до 71 кг, служащий Адлет Мисин – бронзовую медаль в весовой категории до 88 кг.

«Наши армейцы выступили достойно, показали свое мастерство и боевой дух. Теперь нас ждут усиленные тренировки на другие международные соревнования этого сезона, а также подготовка к чемпионату мира по спортивному и боевому самбо. Он пройдет в ноябре в Ташкенте, будет разыгран 21 комплект медалей», – поделился тренер команды по самбо армейского Центрального спортивного клуба ефрейтор Асан Мамбеткулов.

Традиционно параллельно с взрослыми атлетами соревновались представители молодежных и юниорских сборных стран континента.

Сборная Казахстана на чемпионате Азии заняла второе общекомандное место. Казахстанские спортсмены за три дня выступлений завоевали 66 медалей различного достоинства.