-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:34
-
-
-
вчера 21:00
-
-
-
-
Армейские спортсмены стали победителями на Кубке Казахстана по самбо
АКТАУ.КАЗИНФОРМ - В Актау завершился Кубок Казахстана по самбо. В соревнованиях приняли участие свыше 300 сильнейших спортсменов из разных регионов страны. Спортсмены Центрального спортивного клуба Министерства обороны показали высокие результаты в командном и личном зачете и заняли первое общекомандное место по количеству завоеванных медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
Армейские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
«Самбо – довольно популярный и интенсивно развивающийся вид спортивного единоборства. В ходе чемпионата наши ребята показали высокий уровень мастерства, свои лучшие спортивные качества и бойцовский дух. Все схватки получились захватывающими», – поделился тренер штатной команды Центрального спортивного клуба по самбо ефрейтор Асан Мамбеткулов.
Впервые в подобных крупных соревнованиях принял участие военнослужащий срочной службы рядовой Еркин Адильбеков. Он завоевал «серебро» в весовой категории до 71 кг и получил звание кандидата в мастера спорта РК.
Необходимо отметить, что в ходе турнира многие спортсмены получили звания «Мастер спорта Республики Казахстан» и кандидатов в мастера спорта. Наряду с молодыми борцами выступали чемпионы и призеры мира, Азии и Казахстана, победители и призеры международных турниров.
- Исторический прецедент произошел в боксе на Олимпиаде-2020
- Итоги выступлений казахстанских лучников на Олимпиаде-2020 подвел главный тренер
- Кикбоксеры Туркестанской области вернулись с победой из Кыргызстана
- Актюбинцы встретили призера Олимпийских игр Нурислама Санаева
- Более 760 человек поступили в военные вузы Минобороны
- Назван состав «Астаны» на «Вуэльту Испании»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана