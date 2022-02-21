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Армейские спортсмены первенствовали на чемпионате Казахстана по рукопашному бою

21 Февраля 2022 14:30
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Армейские спортсмены первенствовали на чемпионате Казахстана по рукопашному бою

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В поединках за звание чемпионов страны боролись 323 сильнейших представителя рукопашного боя из всех регионов страны, а также представители Министерства обороны и других силовых структур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

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В общекомандном зачете по армейскому рукопашному бою сборная Вооруженных Сил уверенно заняла первое место.

Победителями в своих весовых категориях стали представители Вооруженных Сил Аман Шакиртов (до 57 кг), Айдын Нуридинов (до 62 кг), Асет Анарбаев (до 73 кг), Жасулан Мусеркенов (до 88 кг) и Еламан Куатов (свыше 97 кг).

Серебряные медали завоевали Арман Ерменбет (до 97 кг) и Агалы Хасанов (свыше 97 кг).

Бронзовыми призерами стали Улан Кенесбек (до 57 кг), Маулетбай Захарченов (до 73 кг), Бахтияр Кожахметов (до 80 кг), Ерасыл Қайрат (до 88 кг) и Даурен Шырынханов (до 97 кг).

Среди женщин победителями стали армейские спортсменки Аян Турсын (до 53 кг), Сора Рахмонова (до 64 кг) и Мереке Жунусова (свыше 70 кг). «Бронзу» завоевала Тансулу Уакит (до 48 кг).

Также чемпионом страны по спортивному рукопашному бою стал Жандос Мадехиянов (до 57 кг).

«Этот вид спорта пользуется большой популярностью в нашей стране. В течение трех соревновательных дней проходили интересные захватывающие поединки. Данный турнир является своего рода отборочным. Победители соревнований будут защищать честь страны на чемпионате Европы по рукопашному бою в Минске и международном турнире по армейскому рукопашному бою в Санкт-Петербурге», – отметил председатель Спортивного комитета Министерства обороны Айталап Кургамбаев.


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#Спорт   #Армия   #Минобороны РК  
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