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Армейские спортсменки завоевали золото на чемпионате Казахстана

11 Декабря 2021 16:56
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Армейские спортсменки завоевали золото на чемпионате Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортсмены-инструкторы Центрального спортивного клуба Министерства обороны РК ефрейтор Гульмарал Еркебаева и Жамила Бакбергенова завоевали на чемпионате Казахстана две золотые медали по женской борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Ранее по итогам 2021 года Жамила Бакбергенова стала лидером мирового рейтинга UWW (Объединенный мир борьбы – международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы) и заняла первое место в рейтинге среди спортсменок в весовой категории до 72 килограммов.

По результатам турнира обе спортсменки вошли в состав национальной сборной Казахстана и примут участие в Чемпионате Азии в 2022 году.


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#Спорт   #Армия   #Вооруженные силы  
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