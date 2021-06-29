Армейские международные игры: подготовка к конному марафону проходит в РгК «Юг»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Подготовка военнослужащих к конкурсу «Конный марафон» в рамках Армейских международных игр продолжается в Жамбылской области на полигоне «Терис-Ащыбулак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК, конкурс состоится в августе 2021 года в Монголии. Соревноваться казахстанским всадникам предстоит с соперниками из пяти стран – Монголии, России, Кыргызстана, Ирана и Узбекистана.

«Отбор военнослужащих для конкурса «Конный марафон» начался в феврале этого года, – пояснила руководитель армейской пресс-службы майор Дина Мухаринова. – Изначально к тренировкам приступил двойной состав команды – около 30 военнослужащих, представляющих воинские части регионального командования «Юг». Однако поехать в Монголию должны только 13 - десять военнослужащих основного состава команды и трое запасных. На сегодняшний день после отбора осталась ровно половина. Это самые сильные, ловкие и выносливые. И каждый из них – отличный наездник. Ведь марафон потому и конный, что все этапы конкурса проводятся с участием боевых коней».

Отметим, что в 2020 году казахстанской команде не довелось принять участие в конном марафоне из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом. А вот участие команды Казахстана в конкурсе 2019 года принесло Вооруженным Силам страны второе место. Первое тогда заняли хозяева состязаний – команда Монголии. В этом году в смелые планы казахстанских военнослужащих входят намерения не только удержать позиции, но и нарастить их. С этой целью тренировки проводятся ежедневно и в усиленном режиме.

«Конкурс «Конный марафон» состоит из двух этапов. На первом военные всадники должны будут совершить на лошадях марш длиной свыше ста километров, – поясняет заместитель командующего войсками регионального командования «Юг» по боевой подготовке полковник Даурен Хамитов, являющийся руководителем команды. – По маршруту движения их будут ожидать минные заграждения и водные преграды, труднопроходимая местность, а также задания по перевозке вооружения и боеприпасов, организация ночлега и водопоя для лошадей. Конникам предстоит преодолеть все препятствия в максимально короткое время, не нарушая правил конкурса».

Также казахстанским военнослужащим предстоит подружиться с монгольскими конями. Сейчас они занимаются с отечественными лошадьми, повадки и поведение которых хорошо знают. Так, сержант 3-го класса Нургали Жапаргалиев третий год подряд тренируется с боевым конем по имени Рембо. Однако в Монголию Рембо не поедет. Какой конь достанется Нургали в Монглии, он не знает, но очень надеется, что найдет к нему подход, ведь лошадьми он занимается с самого детства.

Во втором этапе конкурса, в смешанной эстафете, команде придется выполнять задания, как на конях, так и прилагая свои собственные силы.

Часть семикилометрового забега предстоит пробежать без лошадей. По пути военнослужащие будут метать гранаты на точность и дальность, преодолевать полосу препятствий. Для этого на полигоне «Терис-Ащыбулак» построена полоса, которая соответствует той, что ждет бойцов на монгольском полигоне. После преодоления полосы препятствий очень важно восстановить дыхание для стрельбы, ведь непопадание по цели грозит штрафными кругами, что чревато увеличением времени на преодоление маршрута. Поэтому, помимо физической выносливости, участникам конкурса необходимо высокое самообладание, хладнокровие и выдержка, подчеркнула майор Дина Мухаринова.