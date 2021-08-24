Армейские международные игры: казахстанцы - в числе лидеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23 полигонах в одиннадцати странах набирают обороты Армейские международные игры – 2021. Военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана по итогам первых конкурсных этапов занимают позиции в числе лидеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

На полигоне «Терскол» в Кабардино-Балкарии, где проходит конкурс «Эльбрусское кольцо», военные альпинисты выполнили три специальные задачи. Конкурсанты соревновались в индивидуальном лазании и на связках на искусственном горном рельефе, ориентировании в горной местности. После трех специальных задач лидируют российские военнослужащие, казахстанские военные альпинисты – на втором месте, на третьем – команда Узбекистана.

Первые расчеты беспилотных летательных аппаратов, участвующие в «Соколиной охоте» на полигоне «Матыбулак» в Казахстане, выполнили упражнение первого этапа. Операторы БПЛА вели воздушную разведку. Лучше всех с задачей справились военнослужащие Казахстана, вторыми стали военнослужащие Беларуси, третьими – России.

В Рязани на полигоне «Сельцы» квалификационный первый этап преодолели участники конкурса «Тактический стрелок». На данном этапе проверяются навыки владения и безопасного обращения военнослужащих с оружием. По результатам этапа лидируют российские стрелки, казахстанские военнослужащие – на втором месте, на третьем – Китай.

Участники конкурса «Десантный взвод» на полигоне «Дубровичи» в Рязани преодолели первый конкурсный этап: десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления и марш-бросок. С задачей лучше остальных справилась команда Китая, второй по результатам стала команда Казахстана, замкнули тройку лидеров этапа десантники из России.

В Армении для участников конкурса «Воин мира» состязания начались с творческой части программы. По итогам первого этапа лидируют «хозяева» конкурса. Казахстан – пока на четвертом месте. Однако самые важные состязания, определяющие воинское мастерство и профессионализм военнослужащих, еще впереди. Поэтому у казахстанской команды есть все шансы, чтобы улучшить свое турнирное положение.

Напомним, что команда Вооруженных Сил Казахстана принимает участие в одиннадцати конкурсах Армейских международных игр – 2021. Два конкурса – «Соколиная охота» и «Мастера артиллерийского огня» – организованы на территории Казахстана.