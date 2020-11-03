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Армейские медики мобилизованы на борьбу с коронавирусом в Бельгии

Автор:  
Арнур Рахимбеков
3 Ноября 2020, 15:39
Армейские медики мобилизованы на борьбу с коронавирусом в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На помощь госпиталю в коммуне Серен бельгийской провинции Льеж призваны врачи бельгийской армии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

25 военных врачей окажут помощь гражданским коллегам в отделениях интенсивной терапии Серена, где проходят лечение больные с коронавирусом.

Ситуация в больницах Бельгии, особенно в провинции Льеж, критическая. В этой связи, для оказания помощи медперсоналу властями была вызвана армия.

Во время первой волны пандемии зимой-весной текущего года военные медики Бельгии уже призывались для помощи в дома престарелых, на этот раз их участие потребовалось в обычном госпитале.

На 2 октября в Бельгии зафиксировано 441 тысяча случаев коронавируса, в больницах проходит лечение 1123 пациентов, скончалось за последние 7 дней 78 человек.
Бельгия  
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