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Армейская спортсменка завоевала «золото» на международном турнире по борьбе
28 Февраля 2022 12:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова стала победительницей крупного международного турнира в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
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Армейская спортсменка признана лучшей в категории до 72 килограммов. В финале Жамиля Бакбергенова одержала уверенную победу над Анной Шелл из Германии со счетом 8:2.
В весе до 76 килограммов спортсменка армейского спортивного клуба ефрейтор Гульмарал Еркебаева завоевала «бронзу», выиграв поединок за третье место у американки Виктории Фрэнсис.
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