Армейская спортсменка завоевала «золото» на международном турнире по борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова стала победительницей крупного международного турнира в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Армейская спортсменка признана лучшей в категории до 72 килограммов. В финале Жамиля Бакбергенова одержала уверенную победу над Анной Шелл из Германии со счетом 8:2.

В весе до 76 килограммов спортсменка армейского спортивного клуба ефрейтор Гульмарал Еркебаева завоевала «бронзу», выиграв поединок за третье место у американки Виктории Фрэнсис.