Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Назначения

Арман Жудебаев назначен председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Мая 2023, 18:25
Арман Жудебаев назначен председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра культуры и спорта РК Жудебаев Арман Адильханович назначен на должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Арман Жудебаев родился в 1986 году в Алматинской области.

Окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста РГКП «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы».

2009-2011 гг. — преподаватель кафедры дирижирования РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы».

2011-2013 гг. — преподаватель; старший преподаватель кафедры РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы».

2013-2018 гг. — главный дирижер РГКП «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы».

С июня 2018 года по настоящее время являлся ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

Ранее занимавшая этот пост Карибжанова Роза Самидоллиновна освобождена от должности согласно поданному заявлению.


Минкультуры   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО
Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Обработку Иртыша от гнуса в Павлодарской области проведут в два этапа
Обработку Иртыша от гнуса в Павлодарской области проведут в два этапа
Городские и пригородные маршруты подорожают в Петропавловске
Городские и пригородные маршруты подорожают в Петропавловске
Поселковые улицы ремонтируют в Жамбылской области
Поселковые улицы ремонтируют в Жамбылской области
Назначена заместитель начальника ДП Астаны
Назначена заместитель начальника ДП Астаны
КТЖ и сингапурская компания PSA создали совместное предприятие
КТЖ и сингапурская компания PSA создали совместное предприятие
СЭЗ между Алматы и Конаевым проектирует сингапурская компания
СЭЗ между Алматы и Конаевым проектирует сингапурская компания