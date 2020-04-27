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Арман Турлубек освобожден от должности председателя Комитета по водным ресурсам

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Апреля 2020, 15:03
Арман Турлубек освобожден от должности председателя Комитета по водным ресурсам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Турлубек Арман Алашевич освобожден от должности председателя Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК согласно поданному заявлению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Арман Турлубек родился в 1971 году в Карагандинской области. Окончил Казахскую Государственную Академию управления, Казахстанско-Российский университет, Алматинский государственный университет энергетики и связи.

В разные годы работал руководителем ряда коммерческих структур г. Сатпаев, секретарем Сатпаевского городского маслихата.

С 2000 по 2007 годы занимал должность заместителя акима г. Сатпаев.

С 2007 по 2010 годы работал на руководящих должностях акимата Карагандинской области, был назначен советником заместителя Премьер-Министра РК.

С 2010 по 2016 работал в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С 2016 по 2019 годы занимал руководящие должности в аппарате акима г. Астана (Нур-Султан)

С июля 2019 года по настоящее время работал председателем Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК


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