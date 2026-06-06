Арман Шаккалиев обсудил с оптовиками сокращение посредников на рынках

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев в ходе рабочей поездки по крупнейшим торговым площадкам Астаны обсудил с предпринимателями и оптовыми поставщиками меры по сокращению посредников на продовольственном рынке, передает Kazinform.

6 июня глава ведомства посетил оптовые рынки «Алаш» и «Шарын», овощные склады, а также ярмарку выходного дня на рынке «Керуен жолы».

В ходе встреч с предпринимателями, крупными поставщиками и администрациями рынков обсуждались вопросы развития торговой инфраструктуры, прохождения таможенных процедур, фитосанитарного контроля и обеспечения бесперебойных поставок продовольствия.

Фото: Kazinform

Основное внимание было уделено исполнению поручения Премьер-министра по наведению порядка в сфере торговли и сокращению непродуктивного посредничества.

Как отметили в министерстве, сегодня ведется системная работа по повышению прозрачности товаропроводящих цепочек и устранению посреднических схем, не создающих добавленной стоимости. Для этой работы определены 63 крупнейших рынка страны, оказывающих существенное влияние на формирование цен в регионах.

Фото: Kazinform

— Каждый тенге необоснованной надбавки напрямую влияет на семейный бюджет граждан. Поэтому наведение порядка в товаропроводящих цепочках является не только экономической, но и социальной задачей. Рынки остаются важнейшим элементом продовольственной безопасности страны, поскольку именно здесь формируется значительная часть потребительского спроса и ценовых ориентиров, — отметил Арман Шаккалиев.

Фото: Kazinform

По словам министра, ценовая ситуация в столице остается стабильной. Вместе с тем в летний период ведомство продолжит работу по снижению инфляционного давления и недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары.

В свою очередь директор оптового рынка «Алаш» Нурлан Жумеков сообщил о планах открыть в центре города несколько ярмарочных площадок для прямой продажи продукции населению.

— Это позволит сократить путь товара от оптовика до потребителя и минимизировать посреднические наценки. Сейчас совместно с акиматом прорабатываются места размещения таких торговых точек, — сказал он.

Особое внимание, по данным министерства, уделяется соблюдению требований законодательства в части торговых надбавок на социально значимые продовольственные товары.

С начала года по итогам контрольных мероприятий вынесено 2 463 административных постановления на общую сумму 76,8 млн тенге. Из них 1 628 связаны с превышением предельно допустимой торговой надбавки. Сумма наложенных штрафов по этим нарушениям превысила 52 млн тенге.

Арман Шаккалиев подчеркнул, что государство заинтересовано в развитии добросовестной конкуренции и создании равных условий для всех участников рынка.

— Наша задача — не создавать дополнительные барьеры для бизнеса и не усиливать административное давление. Государство поддерживает добросовестных предпринимателей и заинтересовано в формировании прозрачных правил игры. Однако такая поддержка возможна только при условии соблюдения законодательства. Если отдельные администрации рынков или субъекты торговли продолжают использовать непрозрачные схемы, скрывать реальные цепочки поставок, допускать необоснованные торговые надбавки или игнорировать требования закона, государство будет последовательно применять весь предусмотренный законодательством комплекс мер реагирования, — заявил министр.

Он также напомнил, что принцип «Закон и Порядок», обозначенный Главой государства, должен соблюдаться во всех сферах экономики, включая торговлю. По его словам, единые правила и равная ответственность для всех участников рынка являются необходимым условием формирования справедливой конкурентной среды и обеспечения доступности продуктов питания для населения.