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    18:44, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Арман Шаккалиев назначен первым вице-министром торговли и интеграции РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства РК Шаккалиев Арман Абаевич назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Арман Шаккалиев родился в 1977 году в городе Балхаше Карагандинской области.

    Окончил Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова.

    Трудовую деятельность начал юрисконсультом ОАО «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий» по городу Астане и Акмолинской области.

    2001– 2002 гг. — главный специалист, начальник отдела Агентства РК по государственным материальным резервам.

    2002-2004 гг. — начальник управления анализа и мониторинга несостоятельных предприятий Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства государственных доходов РК.

    2004-2006 гг. — директор Республиканского государственного предприятия «Казахстанский институт метрологии».

    2006-2007 гг. — заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками.

    В 2007-2008 годы работал на руководящих должностях в структурах Министерств финансов, экономики и бюджетного планирования, холдинга «КазАгро».

    2008-2016 гг. — директор Республиканского государственного предприятия «КазИнСт».

    В 2016-2018 годы — директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

    2018-2019 гг. — председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК.

    В 2019-2020 годы занимал должность председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

    С ноября 2020 года и по настоящее время являлся Членом Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, г. Москва.

    Ранее занимавший этот пост Баттаков Ерлан Еркинович освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.


    Фото: t.me/KZgovernment





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