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Арман Шаккалиев назначен министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК

6 Ноября 2020 15:21
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Арман Шаккалиев назначен министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 ноября новым членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Республики Казахстан назначен Арман Шаккалиев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

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В его компетенцию войдут вопросы антимонопольного регулирования и конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза.

Арман Шаккалиев сменил на этом посту в комиссии Серика Жумангарина, ставшего председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Новый министр ЕЭК имеет значительный опыт руководящей работы в органах государственной власти Казахстана.

В разные годы Арман Шаккалиев занимал руководящие должности в министерствах финансов, экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. С 2008 по 2016 годы являлся директором Казахстанского института стандартизации и сертификации​, с 2016 по 2018 годы руководил департаментом технического регулирования и аккредитации ЕЭК.

Непосредственно перед назначением на должность министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК занимал пост председателя Комитета технического регулирования и метрологии в Министерстве по инвестициям и торговле и Министерстве по торговле и интеграции Республики Казахстан.


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#Назначения   #ЕАЭС  
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