Арман Кожахметов стал председателем Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе
Предваряя рассмотрение данного вопроса повестки пленарного заседания, Мажилис по докладу ЦИКа досрочно прекратил полномочия депутата Мажилиса Каната Мусина, возглавлявшего до настоящего времени Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе, в связи с избранием его на должность судьи Верховного суда.
В соответствии с Законом «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин предложил на место Председателя профильного комитета Палаты кандидатуру Армана Кожахметова.
«Квалифицированный юрист, депутат Мажилиса трёх созывов, в т.ч. в составе Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. Имеет большой опыт законодательной работы и высокие профессиональные знания», - отметил Нурлан Нигматулин.
Депутаты поддержали предложение Спикера Палаты, избрав Армана Кожахметова Председателем Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе.