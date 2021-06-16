Арман Кожахметов стал председателем Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты избрали председателем Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Армана Кожахметова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Предваряя рассмотрение данного вопроса повестки пленарного заседания, Мажилис по докладу ЦИКа досрочно прекратил полномочия депутата Мажилиса Каната Мусина, возглавлявшего до настоящего времени Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе, в связи с избранием его на должность судьи Верховного суда.

В соответствии с Законом «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин предложил на место Председателя профильного комитета Палаты кандидатуру Армана Кожахметова.

«Квалифицированный юрист, депутат Мажилиса трёх созывов, в т.ч. в составе Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. Имеет большой опыт законодательной работы и высокие профессиональные знания», - отметил Нурлан Нигматулин.

Депутаты поддержали предложение Спикера Палаты, избрав Армана Кожахметова Председателем Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе.