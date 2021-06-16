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    11:22, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Арман Кожахметов стал председателем Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты избрали председателем Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Армана Кожахметова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Предваряя рассмотрение данного вопроса повестки пленарного заседания, Мажилис по докладу ЦИКа досрочно прекратил полномочия депутата Мажилиса Каната Мусина, возглавлявшего до настоящего времени Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе, в связи с избранием его на должность судьи Верховного суда.

    В соответствии с Законом «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин предложил на место Председателя профильного комитета Палаты кандидатуру Армана Кожахметова.

    «Квалифицированный юрист, депутат Мажилиса трёх созывов, в т.ч. в составе Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. Имеет большой опыт законодательной работы и высокие профессиональные знания», - отметил Нурлан Нигматулин.

    Депутаты поддержали предложение Спикера Палаты, избрав Армана Кожахметова Председателем Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе.


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