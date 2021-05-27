Арман Кенжегалиев назначен руководителем аппарата МЦРИАП РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Кенжегалиев Арман Шоканович назначается на должность руководителя аппарата Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Арман Кенжегалиев родился в 1981 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, университет «Кайнар», Шеффилдский университет. Квалификация по специальности — экономист, юрист, магистр в области государственного управления и государственной политики.

Трудовую деятельность начал в 1999 году юристом в коммерческой организации. В 2002-2003 годах работал главным специалистом по правовой работе АФ «Астанинский почтамт» АО «Казпочта». В 2003-2012 годы работал на различных должностях в структуре Министерства юстиции РК. В 2012-2017 годы — главный эксперт, консультант Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра РК. В 2017-2018 годах — заместитель директора Департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК. В 2018-2020 годы — заместитель директора; директор департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

С августа 2020 года и по настоящее время занимал должность директора департамента законодательства Министерства юстиции РК.