Арман Кашкинбеков возглавил Наццентр государственной научно-технической экспертизы

9 Декабря 2022, 16:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 9 декабря 2022 года Кашкинбеков Арман Каирберлиевич назначен президентом АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Министр Саясат Нурбек поблагодарил экс-президента Национального центра государственной научно-технической экспертизы Адиля Ибраева за труд и отметил его заслуги в развитии науки в Казахстане.

«Адиль Жунусович возглавлял Центр с 2013 года и за это время внес свой неоценимый вклад в сферу отечественной науки. Благодарю вас за проделанную работу и желаю успехов в дальнейшей профессиональной карьере», – отметил министр.

Председатель Комитета науки МНВО РК Дархан Ахмед-Заки представил коллективу НЦГНТЭ нового руководителя и пожелал ему успехов на важном посту.

Арман Кашкинбаев родился в 1977 году. В 1998 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. В этом же году он поступил в магистратуру по стипендиальной программе «Болашак» в Университет Вандербилт, США.

Трудовую карьеру Арман Каирберлиевич начал в 1998 году в Университете Вандербилт, в котором проработал до 2000 года в качестве научного сотрудника и медиа-аналитика.

В 2000 - 2019 гг. работал в квазигосударственных, национальных компаниях на руководящих должностях.

В 2019-2020 гг. занимал должность заместителя председателя правления АО «Фонд науки».

В 2020-2021 гг. являлся главой по устойчивому развитию в Программе развития ООН.

С 2021 года по настоящее время занимал должность директора Международного фонда по снежным барсам.