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    19:50, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Арман Джумабеков назначен руководителем аппарата Министерства нацэкономики РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра национальной экономики РК Джумабеков Арман Даирович назначен на должность руководителя аппарата Министерства национальной экономики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Арман Джумабеков родился в 1973 году в Акмолинской области. В 1997 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова.

    Трудовую деятельность начал в 1990 году инспектором Ерейментауского филиала сберегательного банка Целиноградской области. В 1998-1999 годы — главный юрисконсульт, заведующий сектором, начальник отдела Налогового комитета по Акмолинской области. В 1999-2002 годы — главный специалист, начальник отдела Министерства государственных доходов. В 2002-2003 годы — консультант юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

    В 2003-2008 годы работал в структуре Администрации Президента РК. В 2008-2011 годы — заместитель руководителя Представительства Президента РК в Парламенте РК. В 2011-2018 годы — заместитель заведующего государственно-правовым отделом Администрации Президента РК. В 2018-2019 годы — ответственный секретарь Министерства национальной экономики РК. В 2019 году — первый вице-министр национальной экономики РК. С 19 июля 2019 года по 19 января 2021 года занимал должность ответственного секретаря Министерства национальной экономики РК.


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