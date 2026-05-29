Арман Абеуов возглавил Военную комиссию Международной федерации дзюдо

Арман Абеуов назначен на должность главы Военной комиссии Международной федерации дзюдо (IJF), действующей под эгидой Военной и полицейской комиссии IJF, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

Военная комиссия Международной федерации дзюдо занимается развитием и продвижением дзюдо в вооружённых силах и правоохранительных структурах различных государств.

В настоящее время Арман Абеуов занимает должность председателя Спортивного комитета — начальника Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны Республики Казахстан. Под его руководством ведётся работа по развитию физической культуры и спорта в Вооружённых силах, подготовке военнослужащих-спортсменов к международным соревнованиям, а также развитию военно-прикладных видов спорта.

Назначение представителя Казахстана на ответственную международную должность подтверждает высокий авторитет отечественной школы дзюдо, достижения военного спорта и растущую роль Казахстана в мировом спортивном сообществе.

Президент IJF Мариус Визер, комментируя назначение, отметил:

— Арман Абеуов олицетворяет ценности, которые дзюдо может привнести в военные и государственные учреждения по всему миру. Его опыт, лидерские качества и пожизненная преданность дзюдо станут важным вкладом в дальнейшее развитие деятельности нашей военной и полицейской комиссии.

Арман Абеуов является мастером спорта международного класса по дзюдо, чемпионом Республики Казахстан, победителем международных турниров, а также призёром чемпионатов мира среди мастеров по дзюдо в Абу-Даби и Лас-Вегасе.

Назначение Армана Абеуова рассматривается как международное признание вклада Казахстана в развитие дзюдо и спорта в целом, а также как дополнительный импульс для укрепления международного сотрудничества и продвижения отечественного спорта на мировой арене.